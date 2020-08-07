  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 877 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 877 bin 135’e, ölü sayısı 14 bin 725’e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:33:00 -
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 877 bini geçti

 

 

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 241 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 877 bin 135’e ulaştı. 

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 119 artarak 14 bin 725’e, iyileşen sayısı 7 bin 235 artarak 683 bin 592’ye yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 27,1’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 686 artarak 246 bin 154’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 546’ya çıktı.

Bugüne kadar yapılan test sayısı 30 milyonu geçti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 321 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 30 milyonu geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar ya da altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: Altın bir şartla düşer
Ekonomi

Altın alacaklar ya da altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: Altın bir şartla düşer

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, altın fiyatlarındaki düşüşün sadece bir şarta bağlı olduğunu ..
Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular
Gündem

Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular

Türkiye, Libya ve Malta arasında yapılan görüşmenin ardından ülkeler tarafından ortak bir açıklama yayımlandı.
Davutoğlu'ndan ilginç sözler! Böyle göz kırptı
Gündem

Davutoğlu'ndan ilginç sözler! Böyle göz kırptı

Bir YouTube kanalına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sol bir ortamda büyüdüm“ ifadelerini kullanarak solculara göz k..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı