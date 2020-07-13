Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 733 bini geçti

MOSKOVA (AA) – Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 733 bin 699’a, ölü sayısı 11 bin 439’a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 537 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 733 bin 699’a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 104 artarak 11 bin 439’a, iyileşen sayısı 2 bin 960 artarak 504 bin 21’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak kalmaya devam etti. Yeni vakaların yüzde 25,6’sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 672 artarak 230 bin 29’a, ölü sayısı 25 artarak 4 bin 168’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 261 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 23 milyon 200 bini geçtiği bildirildi.

- Putin: “Mücadele devam ediyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesindeki Kovid-19 ölüm vakalarının diğer ülkelerdeki oranlardan daha düşük olduğunu söyledi.

Günlük vakaların sabit bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken Putin, iyileşenlerin sayısının ise arttığını ifade etti. Bu nedenle ülkede pek çok yerde tedbirlerin gevşetildiğine işaret eden Putin, “Elbette bu tehdit ile mücadele devam ediyor. Önemli olan biz bu olumlu dinamikleri görüyoruz. Şimdi elbette mevcut duruma uygun olarak dikkatli hareket etmek, ekonomi ve sosyal alanda salgının yol açtığı zararın üstesinden gelmek için çabaları sürdürmek önemlidir.” ifadelerini kullandı.

- Moskova’da zorunlu maske uygulaması kaldırıldı

Başkent Moskova’da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde uygulanan sokaklarda maske zorunluluğu bugünden itibaren kaldırıldı.

Eğitim kurumlarındaki sınırlamaların da son bulduğu şehirde, lunapark ve eğlence merkezleri yüzde 50 müşteri kapasitesi şartıyla yeniden faaliyete geçti.

Şehirde, toplu taşıma araçlarında, sağlık kuruluşlarında, marketlerde sosyal mesafe, maske ve eldiven zorunluluğu devam edecek.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.