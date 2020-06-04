Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 441 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 441 bin 108’e, ölü sayısı 5 bin 384’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son bir günde ölü sayısı 169 artarak 5 bin 384’e, iyileşen sayısı 8 bin 666 artarak 204 bin 623’e yükseldi.

Son 24 saatte 8 bin 831 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 441 bin 108’e ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 38,2’sinde semptom görülmedi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı son 24 saatte 1998 artarak 189 bin 214’e, ölü sayısı 64 artarak 2 bin 749’a çıktı.

Şehirde toplam 94 bin 715 kişi sağlığına kavuştu.

- Son 24 saatte 307 bin test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 307 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 11 milyon 700 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 313 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

- Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Ülkenin pek çok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Son zamanlarda salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamıştı.

Pek çok şehirde, taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak da zorunlu hale getirilmişti.

Başkent Moskova’da tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçilmiş, alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açılmıştı.

Ayrıca vatandaşların belirli zamanlarda açık havada spor yapmasına ve gezmesine izin verilmişti.

30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Moskova’da 14 Haziran’a kadar uzatılmıştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü.

Kremlin Sözcüsü Peskov da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.