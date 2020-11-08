Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 774 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 774 bin 334'e, ölü sayısı 30 bin 537'ye çıktı.



Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 498 kişide virüs tespit edildi ve böylece toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 774 bin 334'e çıktı.

Son 24 saatte virüsten iyileşenlerin sayısı 11 bin 492 artarak 1 milyon 324 bin 419, hayatını kaybedenlerin sayısı 286 artarak 30 bin 537 oldu.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 25,9'unda semptom görülmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

- Son 24 saatte 590 bin test yapıldı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 751 artarak 468 bin 269'a, ölenlerin sayısı da 74 artışla 7 bin 289'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 590 Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 64 milyon 600 binden fazla olduğunu duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.



Ülkede, 6 Kasım'da 20 bin 582 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.



Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti.



Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.



