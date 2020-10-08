  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 260 bini aştı
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 260 bini aştı

Son 24 saatte 11 bin 493 kişide virüs görüldü, 191 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:05:50 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 260 bini aştı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 260 bin 112'ye, ölü sayısı 22 bin 56'ya çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 493 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 260 bin 112'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte sağlığına kavuşanların sayısı 7 bin 54 artarak 1 milyon 2 bin 329, ölen sayısı 191 artışla 22 bin 56 oldu.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 25,7’sinde salgın belirtileri bulunmazken, vaka sayısındaki günlük artış oranı 5 gündür yüzde 0,9 olarak görülüyor.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 323 artarak 318 bin 111'e, ölenlerin sayısı ise 55 artışla 5 bin 497'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 439 bin Kovid-19 testi yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 49 milyon 100 bini geçtiğini bildirdi.

- Rusya'da Kovid-19

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede, 11 Mayıs’ta 11 bin 656 vakanın tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka görülmüştü.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi
Spor

Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi

Almanya - Türkiye maçı sonunda, Almanya Milli Takım formasını giyen Emre Can, Türkçe sorulan soruya Almanca cevap vererek tepki çekti...
Muhammed Salah'tan takdir toplayan hareket
Spor

Muhammed Salah'tan takdir toplayan hareket

Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah, saha içinde gösterdiği performansın yanı sıra, saha dışındaki duyarlılığı ile de gönülleri fethedi..
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay