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Dünya Rusya’da korku dolu anlar! Böyle kurtarılmayı beklediler
Dünya

Rusya’da korku dolu anlar! Böyle kurtarılmayı beklediler

Rusya'da kara kış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Balık avlamak için denize açılan balıkçıların küçük bir buz kütlesi üzerinde mahsur kaldığı korku dolu anların görüntüsü yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:20:00 -
Rusya’da korku dolu anlar! Böyle kurtarılmayı beklediler

Rusya’nın Sakhalin Adası yakınlarında sahil kenarında oluşan buzulun üzerinde balıktutan iki kişi mahsur kaldı. Balıkçılar, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Rusya’nın Sakhalin Adası’nda bulunan Zaozyornoye kasabasında meydana geldi. Buzu kırarak, balık avlamaya çalışan iki balıkçının keyfi kabusa döndü. İki balıkçı, buz kütlesinin kırılmasıyla karaya dönemeyerek, buz üzerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin imdadına, kurtarma ekipleri yetişti.

Rus medyası, kurtarma çalışmasına 24 kişilik ekibin katıldığını ve kurtarma operasyonun 3.5 saat sürdüğünü aktardı.

Sakhalin Adası yetkilileri, Ocak ayı başından buyana birçok kez sürüklenen buzul kütlelerinde mahsur kalmış balıkçıları kurtarmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

Buzu kırarak balık avlamak Rusya'nın bu bölgesinde çok fazla rağbet gören bir yöntem olarak kullanılıyor.

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