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Dünya Rusya’da iki bakan arasında gergin anlar! Müstehcen görüntü kavga çıkardı
Dünya

Rusya’da iki bakan arasında gergin anlar! Müstehcen görüntü kavga çıkardı

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan'da yerel meclis üyesi Pyotr Ammosov'un, çevrimiçi toplantı sırasında bir bakanın kıyafetindeki müstehcen görüntü 'dikkatini dağıttığını' ima etmesi tartışma çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:55:00 - 2020-12-24 16:07:49
Rusya’da iki bakan arasında gergin anlar! Müstehcen görüntü kavga çıkardı

Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nde çevrimiçi yapılan yerel meclis toplantısında Pyotr Ammosov adlı meclis üyesi, Yakutistan Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanı İrina Vısokih’in raporunu dinledikten sonra, "Bugün, sağlıklı bir erkek olarak, sizin sunumunuza değil, vücudunuzun açık kısmına dikkat ettim. Bu pek iyi değil" dedi.

Bunun üzerine tepki gösteren Vısokih, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve ‘gardırobundaki kıyafetleri kimseyle tartışmaya niyeti olmadığını’ söyledi. Parlamento başkanı ise milletvekilinin sözünü keserek mikrofonunu kapadı.

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