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Dünya

Rusya'da hareketli anlar! 5 kişi rehin alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir bankaya giren şüpheli 5 kişiyi rehin aldı. Özel Harekat ekiplerinin operasyonuyla şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:44:00 -
Rusya'da hareketli anlar! 5 kişi rehin alındı

başkenti Moskova'da bir bankaya giren şüphelinin 5 kişiyi rehin aldığı belirtildi. Öte yandan, bankayı havaya uçurmakla tehdit eden şüphelinin bankaya giren güvenlik güçleri tarafından gözaltına aldığı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'taki haberde, şüphelinin siyah ceket ve pantolon giydiği ve siyah bir maske taktığı belirtildi. Şüphelinin sarı bir çanta taşıdığı ve bu çantada patlayıcı olduğu iddia edildi.

Özel harekat polislerinin sevk edildi

Söz konusu rehine krizinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polislerinin sevk edildi. Banka ve çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Bankaya giren ve 5 kişiyi rehin alan şüpheli, düzenlenen operasyonla bankaya giren güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından yetkililer, "Özel hareket bankaya girdi ve bankayı havaya uçurmakla tehdit eden şüpheliyi gözaltına aldı" açıklamasında bulunurken, şüphelinin çantasından sahte patlayıcı cihazı çıktığı belirtildi.

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