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Dünya Rusya’da hafif motorlu uçak düştü
Dünya

Rusya’da hafif motorlu uçak düştü

Rusya’nın Altay Bölgesi’nde, yere çakılan hafif motorlu uçaktaki iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 10:34:00 -
Rusya’da hafif motorlu uçak düştü

Rusya’nın Altay Bölgesi’nde, yere çakılan hafif motorlu uçaktaki iki kişinin yaralandığı belirtildi.
Altay Acil Durumlar Bakanlığı, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Bu sabah, Altay Bölgesi Altay ilçesindeki Starobelokuriha köyünün havaalanında hafif motorlu uçak kaza yaptı. İki kişi yaralandı” ifadesine yer verdi.
Olayın, havaalanına 1 kilometre mesafede meydana geldiği aktarılırken kurtarma çalışmalarına 24 kişi ve 6 aracın katıldığı ifade edildi.

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