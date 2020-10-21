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Dünya Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular
Dünya

Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular

Türk SİHA'larının Libya, Suriye ve Azerbaycan'daki başarısı Rusları rahatsız etmeye devam ediyor. Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda gündemine "Rusya SİHA savaşına hazır mı?" başlığıyla bir haber yaptı. Gazete bu sorunun cevabının "hayır" olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 21:30:00 -
Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular

Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda Türkiye'nin SİHA kapasitesine karşı Rusya'nın İHA gücünü sorguladı.

BBC Moskova muhabiri Steve Rosenberg'in paylaştığı gazete gündemi, Rusya'nın Türkiye SİHA'ları konusundaki endişelerinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Rusya'nın sadece gözlem aracı var

Gazetede Rusya'nın çok sayıda küçük ve orta boyutlarda insansız hava aracına sahip olduğu ancak bunların keşif amacıyla kullanıldığını belirtti. Gazete Rusya'nın henüz yeteri kadar büyük boyutta insanız hava aracına sahip olmadığını ifade etti.

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