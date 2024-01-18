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Dünya

Rusya'da görüşülmeye başlandı! Putin hükümetinden Güney Kıbrıs Rum yönetimine çağrısı! İpler gerildi, ülke karıştı

Yeniakit Publisher
2024-01-18 22:21:00 - 2024-01-18 22:26:10
Rusya'da görüşülmeye başlandı! Putin hükümetinden Güney Kıbrıs Rum yönetimine çağrısı! İpler gerildi, ülke karıştı

Rusya'da bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ortaya çıkan Lefkoşa'da, bir Rus gazeteci ile Rusya'nın büyükelçiliğindeki çalışanına yönelik "kışkırtıcı" denildi! Rusya'nın Ukrayna ile savaşının ekonomik etkileriyle ortaya çıkan yumurta krizi sonrası Rusya'da sular durulmuyor!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa'da, bir Rus gazeteci ile Rusya'nın büyükelçiliğindeki çalışanına yönelik "kışkırtıcı" eylemlerde bulunulduğu belirtildi.

Bunun kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Moskova Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Büyükelçiye karşılık olarak alınan önlemler hakkında bilgi verildi. Bu kışkırtıcı olayda yer alan Kıbrıs yetkililerine, Rusya'ya giriş yasağı getirildi." ifadelerine yer verildi.
Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta çalışanı Aleksandr Gasyuk, 5 Ekim 2023'te Lefkoşa'da gözaltına alınmıştı.

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