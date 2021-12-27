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Dünya Rusya'da feci olay! Helikopter düştü
Dünya

Rusya'da feci olay! Helikopter düştü

Rusya'nın Yakshur Bodinsky bölgesinde petrol boru hattını inceleyen kişileri taşıyan helikopter düştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 16:42:00 -
Rusya'da feci olay! Helikopter düştü

Rusya'nın Yakshur Bodinsky bölgesinde iki kişiyi taşıyan bir Mi-2 helikopteri düştü. Acil servis ekipleri, pilotun kendileri ile irtibata geçmesi üzerine personelini kaza mahalline sevk etti.

Rusya’da 2 kişi taşıyan Mi-2 tipi zırhlı taşıma helikopterinin düştüğü öğrenildi. Acil servisler, uçağın pilotunun kendilerine ulaşmasının ardından olay yerine ekiplerin gönderildiğini ifade ederek, “Kurtarma ekipleri Udmurtya bölgesindeki Yakshur Bodinsky’da Mi-2 tipi helikopterinin düşmesiyle ilgili bir mesaj aldı. Helikopterin içinde bir petrol boru hattını inceleyen 2 kişi vardı” dedi.

Olayın neden meydana geldiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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