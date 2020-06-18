Rusya'da feci kaza, ölü ve yaralılar var! Süratli kamyon önündeki araçları biçip geçti
Rusya'da aşırı hızlı bir kamyon, önündeki 4 aracı kağıt gibi ezdi. Kamyonun frenlerinin arızalandığı iddia edilirken, korkunç kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde aşırı hızlı bir kamyon, önündeki 4 aracı kağıt gibi parçaladı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Otomobiller kağıt gibi ezildi
Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde süratle gelen bir kamyon, önünde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yoldaki 5 araç birbirine girdi. Otomobillerin kağıt gibi ezildiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Polis kazanın Katav-Ivanovsk yakınlarındaki M5 otoyolunda meydana geldiğini belirtti. Kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kamyonun frenlerinin arızalandığı iddia edilirken Chelyabinsk bölge savcılığının kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.