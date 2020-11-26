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Aktüel Rusya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayısı kaydedildi
Aktüel

Rusya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayısı kaydedildi

Moskova'da bazı Kovid-19 tedbirlerinin süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:19:11 -
Rusya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayısı kaydedildi

MOSKOVA (AA) - Rusya'da son 24 saatte en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 bin 487 vakayla "en yüksek günlük rakam" görüldü ve toplam vaka sayısı 2 milyon 187 bin 990'a yükseldi. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1'den tekrar yüzde 1,2'ye çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı 524 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçerken, şimdiye kadarki ölü sayısı 38 bin 62'ye yükseldi.

Ayrıca 25 bin 73 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısı 1 milyon 685 bin 492'ye ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 75 artarak 577 bin 177'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 73 artışla 8 bin 603'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saate 505 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ve böylece toplam test sayısının 74 milyon 200 bini aştığını duyurdu.

- Moskova'da bazı Kovid-19 önlemlerinin süresi uzatıldı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki Kovid-19 durumunun "gergin" kalmaya devam ettiğini belirterek "Moskova'da 16-22 Kasım arasında koronavirüse yakalananların sayısı yüzde 2, hastaneye kaldırılanların sayısı ise yüzde 3 arttı." ifadesini kullandı.

Bu nedenle şehirde 29 Kasım'a kadar alınan bazı tedbirlerin süresinin 15 Ocak'a kadar uzatılması yönünde karar aldıklarını bildiren Sobyanin, Moskova'da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Söz konusu tarihe kadar kentteki işletmelerin personelinin yüzde 30'unu uzaktan çalıştırmasını sürdüreceğini ifade eden Sobyanin, çocuklar için eğlence merkezlerinin kapalı olacağını belirtti.

Öte yandan Sobyanin, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve mağazaların çalışmaya devam edeceği bilgisini de paylaştı.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği ülkede, dün 23 bin 675 vaka tespit edilmiş, 507 kişi hayatını kaybetmişti.

Kovid-19'a karşı yeniden alınan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmiş, ülkede 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

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