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Rusya'da dev orman yangını! Acil durum ilan edildi

Rusya'nın İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerinde meydana gelen dev orman yangını nedeniyle, acil durum ilan edildi, alevlerin etkilediği alan 2 milyon 700 bin hektarı buldu.

30 Temmuz 2019 Salı 17:28
Rusya'da dev orman yangını! Acil durum ilan edildi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde geçen hafta başlayan orman yangınları nedeniyle 5 bölgede acil durum ilan edildi.

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitriy Kobılkin, İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistanve Buryatya bölgelerinde geçen hafta başlayan orman yangınlarıyla ilgili Başbakan Dmitriy Medvedev'e bilgi verdi.

Devam eden orman yangınları nedeniyle bölgedeki durumun elverişsiz olduğunu kaydeden Kobılkin, "Rusya'nın 5 bölgesinde acil durum ilan edildi. İrkutsk, Krasnoyarsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerindeki durum daha zor. Orman yangınlarının alanı 2 milyon 700 bin hektar. Bu, geçen sene yanan alana göre yüzde 12 fazla." dedi.

Kobılkin, orman yangınlarında yaralıların olmadığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:28
  1. Rusya
  2. Sibirya
  3. Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitriy Kobılkin
  4. İrkutsk
  5. Krasnoyarsk
  6. Zabaykalsk
  7. Yakutistan
  8. Buryatya
  9. Orman yangını
  10. acil durum

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