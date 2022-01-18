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Ekonomi Rusya'da dev göç! Sermaye kaçışı 72 milyar dolara ulaştı
Ekonomi

Rusya'da dev göç! Sermaye kaçışı 72 milyar dolara ulaştı

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre; ülkeden sermaye çıkışı 72 milyar dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 19:11:00 -
Rusya'da dev göç! Sermaye kaçışı 72 milyar dolara ulaştı

Rusya'da sermaye çıkışı, geçen yıl 72 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkede 2020’de sermaye çıkışının 50,2 milyar dolar iken, 2021’de 72 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, özel sektörün yatırım şeklinde yabancı varlık elde etme faaliyetleri sonucunda sermaye çıkışında artış yaşandığı kaydedildi.

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