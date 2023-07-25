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Dünya Rusya’da 'cinsiyet değişikliği' yapmak yasaklandı! Örnek alınsın, asıl icraat budur!
Dünya

Rusya’da 'cinsiyet değişikliği' yapmak yasaklandı! Örnek alınsın, asıl icraat budur!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 10:33:00 -
Rusya’da 'cinsiyet değişikliği' yapmak yasaklandı! Örnek alınsın, asıl icraat budur!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede cinsiyet değişikliğini engellemek amacıyla çıkarılan yasayı onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede cinsiyet değişikliğini engellemek amacıyla çıkarılan yasayı onayladı.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre, cinsiyet değişikliği amacıyla ameliyat ya da hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasaya göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.

Putin’in Aralık 2022’de onayladığı bir başka yasayla, Rusya’da geleneksel olmayan cinsel ilişki, çocuk istismarı ve cinsiyet değiştirme arzusuna neden olabilecek enformasyon propagandası da yasaklanmıştı.
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