Rusya’da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalar 4 yaralı Rusya’da her biri 200 bin cephanenin bulunduğu depoda çıkan yangın sonucu patlamalar meydana geldi.

Yangın, Rusya’nın Kranoyarsk bölgesindeki cephanelerin bulunduğu askeri bir depoda çıktı. Yaklaşık 200 bin cephanenin bulunduğu depoda, yangın sonrası patlamalar meydana geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, patlamalardan dolayı deponun 20 kilometre çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanların etkilenebileceğini, bu yüzden bölgeden tahliyelerinin başladığını duyurdu. Patlama sonucunda, ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.

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