0553 313 94 23

Rusya’da bir kadının yüzlerce fareyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı

Rusya’da bir evden kötü kokular gelince rahatsız olan komşular eve baskın yapınca Rus kadının yüzlerce fareyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:14
Rusya’da bir kadının yüzlerce fareyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı

Rusya’da bir evden kötü kokular gelince rahatsız olan komşular eve baskın yapınca Rus kadının yüzlerce fareyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı.


Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Puşkino bölgesinde bir apartmanın 46 metrekarelik dairesinde oturan 55 yaşındaki yaşlı kadının evinden uzun zamandır ilginç sesler ve kötü kokular gelince komşuları tedirgin olmaya başladı. Her gün çöpleri karıştırarak eve çöp getiren ve sık sık kafes içinde birçok güvercin getiren kadını komşuları seslerden dolayı uyardı. Kadın ise komşulara evde sadece güvercin beslediğini söyledi. Daireden çıkan yüksek seslere ve kokuya dayanamayan apartman sakinleri, bir araya gelerek kadının evini basmaya karar verdi. Komşular hep birlikte daireye girdiklerinde dehşet görüntüleriyle karşılaştı.



Evden yüzlerce fare çıktı


Komşular eve girdiği anda evin içerisinde yüzlerce farenin olduğunu gördü. Eve girenler karşılarındaki tabloyu görünce gözlerine inanamadı. Farelerden korkanlar daireye girmezken, cesaretle daireye girenler cep telefonlarının kameralarıyla fareleri görüntüledi. Komşular eve girince dairenin sahibini azarlayarak eve ekipleri çağıracaklarını söylediler. Fareleri besleyen kadın ise komşularına sert çıkarak hayatının kimseyi ilgilendirmeyeceğini söyledi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadınlar Rus televizyonlarını davet ettiklerini ve bu rezilliği tüm Rusya’nın göreceğini ifade etti. Dün yaşanan olayın görüntüleri akşam saatlerine internete düşünce televizyonların olayı duyurmasına gerek kalmadan olay tüm Rusya’da büyük etki oluşturdu. Yetkililer tarafından evin karantinaya alınarak farelerden arındırılacağı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğanköy oryantiring sporu ile tanıştı
    1. Doğanköy oryantiring sporu ile tanıştı
    2. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    3. Yeni öğretim yılında Okul kantinlerine..
    4. Trump 'Kanımda Almanlık var' dedi!..
    5. Ali Babacan'ın hedefi belli oldu!..
    6. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    7. Şaphane’de Muhtarlar toplantısı..
    8. TÜGVA’nın yaz kampa sona erdi
    9. ENFA Bal ‘CNR Food İstanbul Fuarı’nda
    10. Aynalı Çarşı’da yaz hareketsiz geçti
    11. Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak..
    12. Öğrencileri sınav değil aileler strese..
    13. Ataşehir’de su baskınlarına karşı dere..
    14. TOKİ Sakarya 2019 projeleri TOKİ..
    15. Konya Emlakçılar Odası Faiz indirimi..
    16. İSO, "Yatırım Teşvik Bülteni" ile..
    17. Kaymakam Sürücü, Merkez Camisi’ni..
    18. Sındırgı’da dam küle döndü
    19. Belediye Kütahyaspor tecrübeli..
    20. Kars’ta ücretli otopark hizmeti..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!