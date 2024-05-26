Rusya, Türk gıda üreticilerinden o ürünleri satın alacak! Türkiye'ye duyurdu

Rusya’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ithalatçı firma, bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den damla çikolata satın alacağını belirtti.

Öte yandan Rusya ile ticari ilişkiler tam gaz devam ederken narenciye ihracatında Rusya zirvedeki yerini korudu

Türk narenciye sektörü, 2024 yılının 4 aylık döneminde en çok ihracatı 148 milyon dolarlık tutarla Rusya’ya yaptı. Rusya’yı 90,2 milyon dolarla Irak takip etti. Irak’a narenciye ihracatında yüzde 399’luk rekor artış gerçekleştirdik. Irak, bu başarıyla Ukrayna, Polonya ve Romanya’yı geride bıraktı, nefesini Rusya Federasyonu’nun ensesinde hissettirdi.

Türkiye, Ukrayna’ya 45,5 milyon dolarlık, Polonya’ya 23,4 milyon dolarlık ve Romanya’ya 22 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihraç etme başarısı gösterdi.

Mandalina ve greyfurtta Rusya, limon ve portakalda Irak zirvede

Mandalina, 233,5 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin 475 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihracatından yüzde 49 pay aldı. Mandalina ihracatında Rusya 98 milyon dolarlık tutarla birinci ülke olurken, Irak 32 milyon dolarlık mandalina talebiyle zirve ortağı oldu. Türkiye, Irak’a 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde 4,3 milyon dolarlık mandalina ihraç etmişken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 659’luk rekor artışla 32 milyon dolarlık mandalina ihraç etmeyi başardı.

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Ukrayna, 24 milyon dolarlık, Polonya, 10,2 milyon dolarlık ve Sırbistan 10 milyon dolarlık mandalina talep etti.

Rusya Federasyonu, Türkiye’den 9,7 milyon dolarlık greyfurt ithal ederek bu üründe de zirvede yer aldı.

Türk limonu ve portakalında en çok talepkar ülke ise; Irak oldu. Türkiye’den Irak’a limon ihracatı yüzde 181’lik sıçramayla 11,8 milyon dolardan 33,4 milyon dolara çıkarken, Irak, portakalda da talebini Türkiye’den yana kullandı.

Irak, 2023 yılının Ocak – Nisan döneminde Türkiye’den 1,6 milyon dolarlık portakal ithal etmişken, 2024 yılının aynı zaman aralığında yüzde 1334’lük rekor talep artışıyla 23 milyon 323 bin dolarlık Türk portakalı talep etti.

Irak, 2024 yılının ilk 4 aylık döneminde, Türkiye’nin limon ve portakal ihracatında birinci ülke konumuna yükselerek, Rusya’yı geçti.