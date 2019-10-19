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Rusya'da baraj çöktü, en az 6 kişi öldü

Rusya'nın Krasnoyarsk Bölgesi'nde yer alan Seyba Nehri üzerindeki bir baraj çöktü, faciada ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmaları için bölgeye 200 personel, 5 Mi-8 helikopteri ve Mi-26 helikopterinin bulunduğu bir hava aracı birliği gönderildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 08:14
Rusya'da baraj çöktü, en az 6 kişi öldü

Rusya'nın Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki Seyba Nehri üzerindeki bir baraj çöktü, en az 6 kişi öldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın (Emercom) basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki Kuraginskiy ilçesinde yer alan Seyba Nehri üzerindeki bir barajın çökmesi sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Yapılan açıklamada, diğer 10 kişinin de durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

Sputnik'in haberine göre, Arama-kurtarma çalışmaları 41 kişi ve 12 ekipman birimi devreye girdi. Ayrıca bölgeye, Emercom'un Sibirya kurtarma merkezinden 200 personel, 5 Mi-8 helikopteri ve Mi-26 helikopterinin bulunduğu bir hava aracı birliği gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 08:14
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