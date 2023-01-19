Rusya’da asgari ücret belli oldu! Türkiye ile fark iki katı oldu

Picodi.com 67 ülkede asgari ücretleri ve halkın gıda harcamalarını karşılaştırdı. Araştırmaya göre 1 Ocak 2023 itibarıyla Rusya'da asgari ücret 224 dolar olarak hesaplanıyor. Bu rakam Türkiye'deki 8 bin 506 liralık asgari ücretin (yaklaşık 457 dolar) yarısına tekabül ediyor.



Asgari ücret Azerbaycan'da 186, Ermenistan'da 138 dolar, Hollanda'da 1895, ABD'de 1550 dolar seviyesinde. Aşağıdaki tabloda çok sayıda ülkenin verileri sıralanıyor.



Öte yandan Rusya son bir yılda kaydedilen asgari ücret artış oranlarında 67 ülke arasında 14'üncü sırada yer aldı. Artış oranı yüzde 17. Aralarında İsrail ve Hong Kong'un da bulunduğu 8 ülkede asgari ücret 2022'de değişmedi.



Picodi.com'un araştırması ayrıca Rusya'da asgari gıda sepetini doldurabilmek için asgari ücretin yüzde 45'inin harcanması gerektiğini ortaya koydu. Bu oran Türkiye'de yüzde 15,2, İngiltere, İrlanda ve Avustralya'da yüzde 6,5 ile 7,7 arasında.



Son olarak Rusya'da 1 milyona yakın kişinin gıdaya ayırdığı aylık para 6 bin ruble civarında (1600 TL).