Eski Türkiye artığı Türker Ertürk gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Suriye yönetimini kast ederek “Sınırımızda İslamcılar olacağına seküler PYD olsun” şeklindeki skandal sözleriyle gündeme gelen eski Türkiye artığı kemalist Türker Ertürk’ün çevresi, Terörsüz Türkiye sürecinde emekli amiralin iktidarı tehdit ettiği konuşmasını yeniden gündeme getirdi. Ertürk o konuşmasında, “İktidar acılı veya acısız gidecek” demişti. Ertürk, söz konusu sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, sosyal medyada paylaşılan “İktidar acılı veya acısız gidecek” sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlatmıştı.
Ertürk, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alındı.