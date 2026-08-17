Cildi onaran ve yenileyen doğal krem tarifi! Karbonat ve Hindistan cevizi yağı kullanın: İze geçit vermeyin...

Kabul etmek gerekir ki birçoğumuzun cildi zamanla birçok nedene bağlı olarak yıpranmakta ve zarar görmektedir. Ergenlik dönemine kadar pırıl pırıl kaymak gibi olan cildimiz sivilce izleri, siyah noktalar, güneşten kaynaklanan ya da hamilelik sürecinde oluşan doğum lekeleri gibi sorunlarla karşı karşıya kalır. Bugün sizlerle cildinizde var olan her türlü probleme karşı etkili olacak cildi onaran ve yenileyen doğal krem tarifi paylaşacağız.

Bu krem sayesinde cilt lekeleri ve yara izleri zaman içerisinde ortadan kalkmaktadır. Pürüzsüz, pırıl pırıl parlayan adeta bir bebek gibi yumuşacık bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu tarifimizi denemenizi tavsiye ederiz. Cildinize uygulamadan önce mutlaka elinizi üzerinde alerjik bir durum oluşturup oluşturmadığını test etmeniz gerekir.

Karbonat ve Hindistan Cevizi Yağı İle Hazırlanan Krem

Malzemeler;

Hindistan cevizi yağı (2 yemek kaşığı)

Karbonat (1 yemek kaşığı)

Hazırlanışı;

İki yemek kaşığı soğuk sıkım katı Hindistan cevizi yağını bir kap içerisinde erimesini bekleyin. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı karbonat ilave ederek karıştırın. Pastalarda kullandığımız kabartma tozu olmayacak sodyum bikarbonat olarak satılan karbonat kullanılması gerekiyor. Cildin onarılmasını ve yenilenmesini sağlayan karbonat ve Hindistan cevizi yağı ile hazırlanan cilt kremi 5 dakika içerisinde hazır olacaktır. Sıvı hale gelen Hindistan cevizi tekrar katılaşınca kullanıma hazır olacaktır.

Cildi Onaran Ve Yenileyen Doğal Krem Nasıl Uygulanır?

Haftada 3 gün gece yatmadan önce temizlenmiş cildinize bu kremi sürmeniz, çok kısa bir süre içerisinde etkisini gösterecektir. Karbonatın ölü deriyi atma, leke giderici özelliği, sivilce ve akneler karşısındaki etkisiyle Hindistan cevizi yağının doğal nemlendirici özelliği ve kırışıklık giderici etkisi bir araya gelince ortaya çok güzel sonuçlar çıkmaktadır. Cildi hassas ve tahriş olmaya müsait olanlar, karbonat kullanımını bir yemek kaşığı yerine 1 tatlı kaşığı şekline kullanabilirler.

Doğal Cilt Onarıcı Krem

Hindistan cevizi yağı, E vitamini ve shea yağı ile cildinizi onaran ve lekelerin görünümünü azaltan doğal kremi evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu karışım cildi derinlemesine nemlendirir ve hücre yenilenmesini destekler.

Gerekli Malzemeler

3 yemek kaşığı eritilmemiş saf hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı saf shea yağı1 tatlı kaşığı E vitamini yağı

5 damla lavanta yağı (isteğe bağlı)

Hazırlanışı ve Uygulama

Karıştırma: Hindistan cevizi yağı ve shea yağını derin bir kaba alın.

Köpürtme: Mikser veya çırpıcı ile krema kıvamına gelene kadar 3-4 dakika çırpın.

Ekleme: E vitamini ve lavanta yağını ekleyip tekrar karıştırın.

Saklama: Temiz bir cam kavanoza koyun. Oda sıcaklığında saklayın.

Uygulama: Her gece temiz cildinize masaj yaparak sürün.