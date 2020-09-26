Rusya'da ağır bilanço: 1 milyon 143 bini geçti

Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs (Covid-19) Rusya'da etkisini sürdürüyor.

Koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 1 milyon 143 bin 571'e yükseldiği ülkede ölü sayısı ise 20 bin 225'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi son 24 saatin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, ülkede son bir günde 7 bin 523 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Rusya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 143 bin 571'e ulaştı.

Rusya'da son bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 169 artarak 20 bin 225'e çıktı.

Ülkede son bir günde iyileşen sayısı ise 6 bin 4 yükselerek 940 bin 150'ye çıktı.