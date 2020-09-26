  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'da ağır bilanço: 1 milyon 143 bini geçti
Dünya

Rusya'da ağır bilanço: 1 milyon 143 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 143 bin 571'e, ölü sayısı 20 bin 225'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 15:57:00 -
Rusya'da ağır bilanço: 1 milyon 143 bini geçti

Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs (Covid-19) Rusya'da etkisini sürdürüyor.

Koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 1 milyon 143 bin 571'e yükseldiği ülkede ölü sayısı ise 20 bin 225'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi son 24 saatin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, ülkede son bir günde 7 bin 523 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Rusya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 143 bin 571'e ulaştı.

Rusya'da son bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 169 artarak 20 bin 225'e çıktı. 

Ülkede son bir günde iyileşen sayısı ise 6 bin 4 yükselerek 940 bin 150'ye çıktı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SOL'u kudurtan fotoğraf!
Gündem

SOL'u kudurtan fotoğraf!

‘SOL Haber’ adı altında komünistlere ve terör örgütü PKK’ya yayın organlığı yapan sitenin algı oyunları bitmek bilmiyor. Yayımladığı haberle..
Medya tetikçisinden 180 derece dönüş!
Gündem

Medya tetikçisinden 180 derece dönüş!

Okulda Cuma namazı kılan öğrencileri haber niteliğinde görüp bunu da ekranlara ‘skandal’ bir haber olarak yansıtan Uğur Dündar’ın sosyal med..
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti. ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı