Rusya'da 5 parti barajı geçiyor

Yurt dışında yaşayanlar dahil 110 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler 17-19 Eylül arasında düzenlendi.

Rusya Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, katılım oranının yüzde 45,15 olduğu seçimde, oyların yüzde 34,72'si sayıldı.

Buna göre, Devlet Duması'ndaki 450 sandalye için 14 partinin yarıştığı seçimde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 45,34, Komünist Parti yüzde 21,79, Liberal Demokrat Parti yüzde 8,29, Adil Rusya yüzde 7,48, Yeni İnsanlar Partisi yüzde 6,23 oy ile yüzde 5 barajını geçiyor.

Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya, Tuva cumhuriyetlerinin aralarında bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali seçimi, 39 bölgede parlamento seçimi, 19 bölgede ara seçim, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimi ve 5 şehirde yerel seçimdeki oy sayımı da devam ediyor.

Devletin zirvesi elektronik oy kullandı

Rusya'da Moskova dahil 7 bölgede kaydını yaptıran seçmenler uzaktan elektronik oylama ile seçimlere katıldı. 2,8 milyon seçmenin elektronik oylama için kayıt yaptırdığı belirtilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dahil bazı yetkililer elektronik oy kullandı.

Geçen seçime katılım oranı yüzde 47,88 olmuştu

18 Eylül 2016’da yapılan Duma seçimlerine katılım yüzde 47,88'de kalmıştı.

2016'daki seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 54,20 oy alarak 343 milletvekili ile tarihinde en çok sandalyeye sahip olmuş ve iktidarda kalmıştı. Komünist Parti yüzde 13,34 oy, Liberal Demokrat Parti yüzde 13,14 oy, Adil Rusya ise yüzde 6,22 oy oranı ile parlamentoya girmişti.