Rusya'da 33 çocuk taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda ölü var
Rusya'da 33'ü çocuk 48 yolcu taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.03 Şubat 2019 Pazar 13:56
Rusya’nın Kaluga şehri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
TASS haber ajansına göre, sabah saatlerinde Kaluga-Vyazma karayolunun 128. kilometresinde bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi.
Otobüste 48 yolcu bulunuyordu
Rusya İçişleri Bakanlığı Kaluga Bölgesi Basın Sözcüsü Natalya Gorohova yaptığı açıklamada, "Meydana gelen kaza sonucunda 4'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti." dedi.
Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 48 yolcu taşıyan otobüste 33 çocuk bulunuyordu.
Kazayla ilgili emniyet yetkililerinin soruşturma başlattığı ifade edildi.
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