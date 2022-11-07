Rusya zora düştü! Türkiye'ye yüzde 23 daha ucuza vermeye başladı... Bomba gelişme

BloombergNEF'in Enerji Dönüşümü Yatırım Trendleri 2022 raporunda Avrupa'nın Rusya'dan kömür ithalatına karşı yürürlüğe aldığı kısıtlamalar sonrası bu kargoların Türkiye, Hindistan, Çin ve Afrika'ya yöneldiği ve büyük indirimler uygulandığı belirtildi.



BloombergNEF’in Enerji Dönüşümü Yatırım Trendleri 2022 raporuna göre Avrupa’nın Ağustos’ta yürürlüğe aldığı Rusya’dan kömür ithalatına yönelik sert yasaklar, Rus kömürünün Türkiye, Hindistan, Çin ve Afrika’ya yönelmesine neden oldu.



Rapor bu kömür kargolarının diğer ülkelerden satın alınan benzer kalitedeki kömürlere kıyasla önemli bir indirimle satıldığına dikkat çekti.



Türkiye Eylül ayında Rusya'dan kömürü ton başına 199 dolara satın aldı. Bu fiyat Türkiye'nin ikinci en büyük tedarikçisi olan Kolombiya’dan aldığı aynı kalitede kömüre kıyasla yüzde 23 oranında daha ucuz.



Avrupa Birliği 10 Ağustos'ta Rus kömür ithalatına karşı sert yaptırımları yürürlüğe almış ve Batılı şirketler Rusya'dan kömür ithalatından uzak durmaya başlamışlardı.



21 Eylül'de yayımlanan yeni bir yönergede ise birliğin yaptırımlarının diğer ülkelerin gıda ve enerji güvenliğini etkilemesinden kaçınılacağı ve aralarında kömürün de olduğu bazı ürünlerin üçüncü ülkelere taşınmasında AB ülkelerinden transit geçişin kullanılabileceği ve AB şirketlerinin bu işlemlere hizmet verebileceği belirtilmişti.



Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, Ekim ayının sonlarında başkent Moskova’da düzenlenen “Rusya’da üretildi” adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rus kömür sektöründeki zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.



Rusya’nın, ucuz enerji kaynakları sayesinde krizleri sakin bir şekilde atlattığını belirten Belousov, “Kömür ihracatında yüzde 50 ila 60 indirim uyguluyoruz. Şirketlerimiz kömürü piyasa fiyatının yaklaşık yarı fiyatına satmak zorunda kalıyor. Ancak yine de kâr ediyorlar” demişti.



Gübre ihracatçılarının da benzer bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Belousov, “Petrolde de bilindiği gibi varil başına 20 ila 30 dolar indirim uygulanıyor” ifadesini kullanmıştı. (BloombergHT)