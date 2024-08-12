Rusya zammın kralını yaptı! Apar topar Türkiye'yi aramaya başladılar... Başımıza resmen talih kuşu kondu

Yaptırımlar yüzünden Avrupa kapısı kapanan Rus turistler, bu yaz yöneldikleri Rusya'nın popüler tatil bölgelerinde otel ve kiralık ev fiyatlarının hızlı artışından yakınıyor. Özellikle Krasnodar, Kaliningrad ve Baykal Gölü gibi destinasyonlarda konaklama maliyetlerinin geçen yıla göre üç ila dört kat arttığı belirtiliyor. Bu durum, birçok turistin tatil planlarını yeniden gözden geçirmesine ve Türkiye dahil yurt dışı alternatifi aramalarına neden oluyor.

Novıye İzvestiya'nı derlemesine göre Krasnodar ve Kaliningrad bölgelerinde otel ve kiralık evlerin geceleme ücretleri ortalama %15-20 arasında arttı. Kaliningrad ve Leningrad bölgelerinde apartman dairelerinin gecelik kira bedeli ortalama 5 bin rubleden başlarken, Leningrad bölgesinde bir kır evi veya konuk evi kiralamanın maliyeti 7 bin 200 ruble civarında.

Moskova'da ise gecelik ortalama fiyatlar 3 bin 500 ruble civarında.

Baykal Gölü çevresinde ise konaklama ücretleri yüzde 55 oranında artış gösterdi. Irkutsk bölgesinde, gecelik ücretler 8 bin rubleye ulaştı.

Bu yüksek fiyatlar, özellikle uzun süreli konaklamalar için gelen turistleri zorluyor.

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Rusya Turizm Birliği Başkan Yardımcısı Elena Sutormina, bu artışların, seyahat trendlerinin değişmesi ve alternatif tatil seçeneklerinin azalmasıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Bölgelerde yeterli sayıda büyük otelin bulunmaması, fiyatların hızla yükselmesine yol açarken, küçük işletmelerin ve özel mülk sahiplerinin fiyatları kontrolsüz bir şekilde artırması da durumu daha da zorlaştırıyor.

Medyada, turistlerden gelen şikayetler nedeniyle Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın bağımsız bir fiyat denetimi yapması ve konaklama ücretlerinde genel bir standart belirlemesi gerektiği öneriliyor. Bu denetimlerin, özellikle tatil sezonunda fiyat artışlarını kontrol altına alabileceği ve turistlerin mağduriyetini azaltabileceği belirtiliyor.

Turizm Ajansı