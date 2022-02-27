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Dünya Rusya Yunanları da vurdu!
Dünya

Rusya Yunanları da vurdu!

Yunanistan, Rusya saldırıları sırasında Ukrayna'da ikamet eden 10 sivil Yunan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 07:26:00 -
Rusya Yunanları da vurdu!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. 2 günde 200'e yakın sivili öldüren Rusya, sivil yerleşim yerlerindeki saldırılarını da sürdürüyor.

Son olarak Yunanistan, Rusya'nın düzenlediği saldırılara dair açıklama yaptı.

Yunanistan Başbakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'da ikamet eden 10 Yunan'ın hayatını kaybettiği vurgulandı. Açıklamada, "Bugün Mariupol yakınlarında, Rus hava saldırılarında Yunan kökenli 10 masum sivil öldürüldü. Bombalamayı hemen durdurun!" denildi.

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