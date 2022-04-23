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Dünya Rusya yayın organı öldürülen Rus askeri sayısını açıkladı
Dünya

Rusya yayın organı öldürülen Rus askeri sayısını açıkladı

Özellikle ABD'li kaynaklar tarafından "3 günde biter" denilen Rusya-Ukrayna Savaşı 59 gündür devam ederken yaşanan kayıplar da merak ediliyor. RUSEN'in bildirdiğine göre Rus yayını Ridovka Rusya'nın kayıplarının 20 bin 414 olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 14:06:00 -
Rusya yayın organı öldürülen Rus askeri sayısını açıkladı

YENİ AKİT  ANKARA

Özellikle ABD'li kaynaklar tarafından "3 günde biter" denilen Rusya-Ukrayna Savaşı 59 gündür devam ederken yaşanan kayıplar da merak ediliyor. RUSEN'in bildirdiğine göre Rus yayını Ridovka Rusya'nın kayıplarının 20 bin 414 olduğunu duyurdu.

Ridovka: 13 bin 144 ölü 7 bin kayıp

Ukrayna ile savaşı destekleyen hükümet yanlısı Rus yayını Ridovka, Rus ordusunun Ukrayna'da 13.414 ölü ve 7.000 kayıp olduğunu kabul ettiğini bildirdi.

Rusya'nın toplam kaybının 20.414 olduğu kabul edildi.

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