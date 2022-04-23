Rusya yayın organı öldürülen Rus askeri sayısını açıkladı
Özellikle ABD'li kaynaklar tarafından "3 günde biter" denilen Rusya-Ukrayna Savaşı 59 gündür devam ederken yaşanan kayıplar da merak ediliyor. RUSEN'in bildirdiğine göre Rus yayını Ridovka Rusya'nın kayıplarının 20 bin 414 olduğunu duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Özellikle ABD'li kaynaklar tarafından "3 günde biter" denilen Rusya-Ukrayna Savaşı 59 gündür devam ederken yaşanan kayıplar da merak ediliyor. RUSEN'in bildirdiğine göre Rus yayını Ridovka Rusya'nın kayıplarının 20 bin 414 olduğunu duyurdu.
Ridovka: 13 bin 144 ölü 7 bin kayıp
Ukrayna ile savaşı destekleyen hükümet yanlısı Rus yayını Ridovka, Rus ordusunun Ukrayna'da 13.414 ölü ve 7.000 kayıp olduğunu kabul ettiğini bildirdi.
Rusya'nın toplam kaybının 20.414 olduğu kabul edildi.