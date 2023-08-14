Rusya yaptırımların etkisinden kurtuluyor!
Bloomberg'in yapmış olduğu öngörüde, “Son aylardaki işaretlere bakıldığında, Rusya ekonomisi önümüzdeki sene askeri operasyon öncesindeki eski temposunu yakalayabilir." denildi
Bloomberg'in yapmış olduğu öngörüde, “Son aylardaki işaretlere bakıldığında, Rusya ekonomisi önümüzdeki sene askeri operasyon öncesindeki eski temposunu yakalayabilir." denildi
“Rusya ekonomisi yaptırımlardan sonra toparlanıyor” başlıklı haberde, Bloomberg 2024’ün ikinci yarısında ülke ekonomisinin 2021 yıl seviyesini yakalayabileceğini tahmin etti.
2023’ün ikinci çeyreğinde Rusya ekonomisinin yüzde 4,6 büyüdüğünün açıklandığına dikkat çeken ajans, bu büyümenin telafi edilen küçülme dikkate alındığında aslında yüzde 2,4 civarında olduğu tespitine yer verdi.
Rus petrolünün fiyatının, G7 ülkelerinin belirlediği tavan fiyatının üzerine çıktığına işaret edilen analizde, temmuzda varil fiyatının 64,5 dolara çıktığı, Rusya’nın petrol ve petrol gelirlerinden aylık gelirinin ise 15,3 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.
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