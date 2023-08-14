  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'da çarşaflı Müslüman kadınlar hakkında skandal karar!

Elin oyu ile kazanmanın dayanılmaz çekiciliği! Ahmet hoca yine göz kırptı

Dava adamı Mustafa Karahasanoğlu ağabey dualarla anıldı

Rusya gövde gösterisi yapıyor: Ay'a dev uzay aracı gönderdi! Rusya'ya o veri geldi: Tüm sistem normale döndü

Yenilginin yükü ağır tabi! CHP'li Berhan Şimşek: 1994'te Cumhurbaşkanı kazanamadı

Bahar Feyzan: CHP’nin bütçesi deniz yemeyen keriz mi?

Donald Trump'ın başı dertte! Akılalmaz öyle şeyler oluyor ki: Mesajı, mailleri yayımladı! Yok artık

HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan evlilik desteği çağrısı! 'Hediyemiz olsun'

Altın uzmanı İslam Memiş'ten beklenmedik depreme hazırlık tahmini: 'Hükümet ezberleri bozacak' diyerek duyurdu

Paranın dini imanı yok! Devler Rusya'ya geri döndü
Ekonomi Rusya yaptırımların etkisinden kurtuluyor!
Ekonomi

Rusya yaptırımların etkisinden kurtuluyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-14 09:50:00 -
Rusya yaptırımların etkisinden kurtuluyor!

Bloomberg'in yapmış olduğu öngörüde, “Son aylardaki işaretlere bakıldığında, Rusya ekonomisi önümüzdeki sene askeri operasyon öncesindeki eski temposunu yakalayabilir." denildi

Bloomberg'in yapmış olduğu öngörüde, “Son aylardaki işaretlere bakıldığında, Rusya ekonomisi önümüzdeki sene askeri operasyon öncesindeki eski temposunu yakalayabilir." denildi

“Rusya ekonomisi yaptırımlardan sonra toparlanıyor” başlıklı haberde, Bloomberg 2024’ün ikinci yarısında ülke ekonomisinin 2021 yıl seviyesini yakalayabileceğini tahmin etti.

2023’ün ikinci çeyreğinde Rusya ekonomisinin yüzde 4,6 büyüdüğünün açıklandığına dikkat çeken ajans, bu büyümenin telafi edilen küçülme dikkate alındığında aslında yüzde 2,4 civarında olduğu tespitine yer verdi.

Rus petrolünün fiyatının, G7 ülkelerinin belirlediği tavan fiyatının üzerine çıktığına işaret edilen analizde, temmuzda varil fiyatının 64,5 dolara çıktığı, Rusya’nın petrol ve petrol gelirlerinden aylık gelirinin ise 15,3 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23