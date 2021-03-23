Rusya vurmaya başladı! Putin'in Türkiye planı deşifre oldu

Ateşkesi ihlal eden Suriye rejimi, Atarib’deki hastaneyi topçu ateşiyle hedef aldı. Saldırıda biri çocuk altı sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı. Ardından, Rusya’ya ait SU-34 tipi savaş uçakları, Türkiye sınırına yakın noktalara hava saldırıları düzenledi.

Yeni hedefleri çok sinsice

Türkiye’yi İdlib’e bağlayan ve sınıra 1 km uzaklıktaki Bab El Hava Sınır Kapısı alanı ile yine Türkiye sınırına 7 km. uzaklıktaki Sarmada bombalamaya maruz kaldı. Saldırılar, Bab El Hawa sınır kapısı alanındaki tüp dolum tesisi, ticari malzemeler taşıyan tırlar, yerel insani yardım derneğinin deposunun yakınları, dağlık alanlar ve İdlib’in güneyindeki M4 kara yolu üzerindeki Keferşileye köyüne yapıldı. Akdeniz’den atılan bir balistik füze de Türkiye sınırına 3 km. uzaklıktaki Kah köyündeki Suriye Milli Ordusu karargâhı yakınlarına düştü. Söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, yedi sivil hafif yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, “Saldırıların derhâl sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu” açıklaması yaptı. Özellikle sivil ve sığınmacıların yaşadığı kamp yakınlarının vurulmasının, Türkiye’ye yönelik yeni göç dalgası yaratmayı hedeflediği belirtiliyor.

"Tel Rıfat'a harekat yapılsın"

Suriye Milli Ordusu’nu oluşturan gruplardan Ceyşül Şimal Tugayı’nın komutanlarından olan Ebu Ali Adduno, teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine yönelik saldırı, taciz ve sızma girişimlerinin önlenmesi için oluşturdukları cephe hatlarında 24 saat nöbet tuttuklarını söyledi. Adduno, “Tel Rıfat bölgesinin de teröristlerden arındırılması için yeni bir harekat yapılmasını istiyoruz ve bunun için savaşmaya hazırız” dedi.

ABD'den rejimin saldırısına kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, sivillerin de öldüğü Halep’teki Esad rejiminin top saldırıları ile İdlib’de Rus hava saldırılarını şiddetle kınadı. Bakanlık Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, Halep ile İdlib’de sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen Esad rejiminin topçu saldırıları ile Rus hava saldırılarını şiddetle kınıyor” ifadesini kullandı. Rejim unsurlarının El Eterip ilçesindeki hastaneye topçu atışıyla saldırı düzenlediğini belirten Price, hastanenin koordinatlarının Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki çatışmasızlık mekanizması ile önceden paylaşıldığını vurguladı. Price, “Sivil tıbbi personel ve tesisler de dahil hiçbir sivil, askeri eylemlerin hedefi olmamalıdır. Bu şiddet durmalıdır; ülkede kapsamlı ateşkes çağrımızı yineliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

45 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı’nda YPG’ye büyük darbe vuruldu. MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA’larla tespit edilen 10 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. MSB, daha önce de Barış Pınarı’na saldırı girişiminde bulunan üç PKK/YPG’li teröristin daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini ve son üç günde bölgede etkisiz hale getirilen YPG’li sayısının 35’e ulaştığını açıklamıştı.