  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rusya vergi bilgilerini Türkiye ile paylaşacak
Ekonomi

Rusya vergi bilgilerini Türkiye ile paylaşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:19:33 -
Rusya vergi bilgilerini Türkiye ile paylaşacak

MOSKOVA (AA) - Rusya Federal Vergi Servisi, vergi bilgilerinin karşılıklı olarak otomatik bir şekilde paylaşıldığı ülkelere Türkiye'yi de dahil etmeye hazırlanıyor.

Rusya Federal Vergi Servisi tarafından hazırlanan ve mevcut tüzükte değişiklikleri öngören tasarıya göre, Rusya ile vergi bilgilerinin otomatik olarak paylaşacağı ülkelerin listesinde güncelleme yapılacak.

Tasarıda, Rusya'nın vergi bilgilerinin otomatik olarak paylaştığı ülkeler listesine Türkiye ve Nijerya'nın eklenmesi talep edildi.

Rusya, 2018 itibarıyla yabancı vergi makamlarına vergi mükellefleri hakkında Rus finans kurumlarından alınan verileri sağlıyor. Buna karşılık Rusya Federal Vergi Servisi de Rus vatandaşlarının yabancı hesapları hakkında bilgi alıyor.

Söz konusu veri alışverişiyle vergi kaçakçılığına karşı mücadele amaçlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...
Gündem

Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, Doğu Akdeniz'de gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Trükten, bölgede asıl tehlikenin ABD olduğun..
CHP'li Başkanın kumar sevgisine pandemi bile engel olamadı
Gündem

CHP'li Başkanın kumar sevgisine pandemi bile engel olamadı

Koronavirüs nedeniyle İçişleri bakanlığınca Valiliklere gönderilen genelgede kağıt oyunu gibi etkinlikler kahvehanelerde yasaklanmıştı. CHP’..
Lozan anlaşması ihlal edildi! Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti
Gündem

Lozan anlaşması ihlal edildi! Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti

Türkiye, Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği gerekçesi ile Ege’de yeni NAVTEX ilan etti. 24 Eylül saat 11.00’e kadar ge..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı