Rusya ve Ukrayna gerilimini o 2 ülke tetikliyor! Savaş istiyorlar

Ukrayna üzerinde ABD ve İngiltere ile Rusya’nın bilek güreşi enformasyon savaşlarıyla devam ediyor. Hem Washington hem de Londra mahreçli her gün yayınlanan haberler ile Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı üzerinden, savaşın ve işgalin kaçınılmaz olduğuna yönelik yayınlar hız kazanmış durumda.

ABD yönetiminin gerilimi yükselten açıklamalarına paralel, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde askeri varlığını artırdığı da görülüyor. Öyle ki bu yayınlar artık krizin merkezinde yer alan Ukrayna yönetimini de rahatsız ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada bu rahatsızlığını, “Bizim böyle bir paniğe ihtiyacımız yok” sözleriyle dile getirdi. Son olarak Rusya’nın “Ukrayna sınırında kan bankaları kurduğu” iddiaları da bizzat Ukrayna tarafından yalanlandı.

İlk olarak İngiliz Reuters haber ajansı tarafından servis edilen Rusya’nın kan bankaları kurduğu haberi daha sonra Amerikan medyasında iki ismi verilmeyen ABD’li üst düzey yetkiliye dayandırılarak yeniden servis edildi. Habere, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar “yalan” tepkisini gösterdi. Maliar, “Bu bilgi doğru değil. Bu tür haberler, enformasyon ve psikolojik savaşın araçlarındandır. Bu tür bilgilerin amacı toplumumuzda panik ve korku oluşturmaktır” sözleriyle üstü kapalı ABD ve İngiltere’yi eleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da geçen hafta içinde, Rusya’nın Ukrayna’yı şubat ayı içinde işgal edeceğini, iddia ederek gerilimi tırmandırmayı ihmal etmemişti. Biden’ın çıkışına Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, geçen Cuma düzenlediği basın toplantısında tepki göstererek, “Yabancı ülkelere panik havası oluşturulmaması” çağrısında bulundu. Basın toplantısında, ülkesiyle ilgili “yanlış bilgilendirme kampanyası başlatıldığını” dile getiren Zelensky, “Bizim böyle bir paniğe ihtiyacımız yok” dedi.

Politico dergisi de Ukrayna üzerinden devam eden enformasyon savaşıyla ilgili, “Zelensky, ABD’nin siyasi manevra alanı kazanmak ve Kremlin ile Moskova’nın Donbass üzerindeki kontrolünü güçlendirecek bir anlaşma yapmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaş tehdidini özellikle abarttığından korkuyor” yorumuna yer verdi.

Biden’ın, Başkanlığının birinci yılını değerlendirdiği basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline “yeşil ışık” manasına gelecek açıklaması şaşkınlık oluşturmuştu. Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya olası saldırısına ilişkin, “Küçük bir müdahale olursa o zaman bir şeyler yapıp yapmayacağımız üzerine kavga edeceğiz” sözleri ile adeta “Moskova’ya yol gösterdiği” yorumuyla eleştirilere neden olmuştu.

İngiltere’nin de Ukrayna’da panik havası oluşturmaya yönelik haberlere yoğunluk verdiği görülüyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasında Rusya’nın Ukrayna’da kukla bir yönetimi başa geçirmek için harekete geçtiği iddiaları yayınlandı. Bu iddia hem Rusya hem de Moskova’nın adayı olduğu iddia edilen Yevheniy Murayev tarafından yalanlandı.

ABD’de yapılan bir anket, vatandaşların sadece 3’te 1’ine yakınının Başkan Joe Biden’ın Ukrayna politikasını desteklediğini ortaya koydu. ABC News/Ipsos anketinde, katılımcıların yüzde 38’i Ukrayna krizi için bölgeye asker gönderilmesine karşı çıkarken, sadece yüzde 29’u hükümetin Ukrayna politikasını desteklediğini belirtti.

ABD ve İngiliz medyasında Ukrayna’da gerilimi artırmayı amaçlayan haber bombardımanı akıllara Irak’ın 2003’teki işgali öncesinde yaşananları getirdi. Hatırlanacağı üzere, başta ABD ve İngiliz medyası olmak üzere Saddam rejiminin elinde kimyasal silahların olduğuna ilişkin haberler yayınlanmış ve bu haberler işgali meşrulaştırmak için kullanılmıştı. Irak’ı kan gölüne döndüren işgalin ardından kimyasal silahlara ilişkin haberlerin yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

Washington ve Londra krizi fırsat bilerek, Doğu Avrupa ve Ukrayna’ya asker ve cephane yığınağı gerçekleştiriyor. İngiltere Ukrayna’ya yüzlerce ton silah gönderirken, ABD Başkanı Biden da, 8500 askeri Doğu Avrupa’ya göndereceğini açıklamıştı. Yine NATO da, Ukrayna’ya komşu ülkelere savaş uçağı ve gemisi göndermeye başladı. ABD ve İngilizlerin, Rus işgali krkosunu besleyerek, Doğu Avrupa’ya yerleştiği görülüyor.

Kaynak: Yeni Şafak