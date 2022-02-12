Rusya ve Ukrayna gerilimi kripto paraları vurdu! Büyük düşüşler yaşanıyor!

Kripto paralar toparlanma eğilimine girse de oluşan riskler yine satışları hızlandırdı. Uzun zamandır ayı piyasasında olan ve tarihi zirvelerinden yüzde 50 kayıpla işlem gören kripto para piyasaları bir türlü toparlanamıyor.

Kripto Parada Risk Tufanı

Jeopolitik risk ve dünya genelinde risk oluşturan enflasyon küresel ekonomileri etkilemiş durumda. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma ihtimali ve birçok ülkenin vatandaşlarına çağrıda bulunarak Ukrayna’yı terk etmelerine yönelik açıklamaları küresel piyasaları derinden sarstı. Rusya’nın Ukrayna’daki diplomatlarını geri çağırması çatışma potansiyelini ön plana çıkarıyor. Rusya’nın olası bir harekata tek başına girişeceği beklenirken arka planda Çin’in destekleyici olabileceği konuşuluyor.

Fed’İn Kararı Bekleniyor

ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi görülmüş durumda. ABD’de enflasyonun 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed’in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı.

Bitcoin Düşüşte

Tüm bu gelişmeler ışığında kripto paraları negatif ayrıştı. Bitcoin 41 bin 771 dolara kadar geriledi. Saat 10:38 itibarıyla yüzde 3 oranında düşüşle 42 bin 22 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 40 aşağıda işlem görüyor. Bitcoin’in dominansı yüzde 43.27 seviyesinde bulunuyor.