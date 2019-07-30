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'Rusya ve Türkiye Washington'dan korkmuyor'

Hugo Chavez Latin Amerika Kültür Merkezi Genel Direktörü Yegor Lidovskoy, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye ve Rusya'ya yönelik açıklamalarını değerlendirerek, "Bu iki ülke Washington'un yaptırımlarından korkmuyor" dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 10:42
'Rusya ve Türkiye Washington'dan korkmuyor'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, Venezuela'nın kalkınmasına katkıları için Rusya ve Türkiye'ye teşekkür etmesini değerlendiren Lidovskoy, Moskova ve Ankara’nın, Caracas ile ilişki kurma konusunda Washington’un yaptırımlarından korkmadığını belirtti.

Rus haber ajansı Sputnik’e konuşan St. Petersburg merkezli Hugo Chavez Latin Amerika Kültür Merkezi Genel Direktörü Yegor Lidovskoy, "Halihazırda Venezuela, kendi ekonomisini güçlendirme ve yeniden inşa etme ve üretimini çeşitlendirme yönünde ciddi adımlar attı. Türkiye, Rusya, Çin, Katar ve Hindistan’ın desteği olmasaydı bu mümkün olmazdı. Ekonomiyi inşa etmek için tedarik kanallarının olması gerekiyor. Bu da büyük oranda politik irade ile ilgili. Birçok ülke, ABD’nin yaptırımları yüzünden, Venezuela ile ilişki kurmaktan korkuyor. Önemli olan Rusya ve Türkiye’nin korkmuyor olması" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye, Venezuela'ya yönelik tam abluka uygulanmasına izin vermiyor

Bu yardım sayesinde Venezuela ekonomisinin yavaş yavaş kalkındığını kaydeden Rus uzman, bu konuda şu yorumda bulundu: "Aslında Venezuela ekonomisi her zaman oldukça iyi durumdaydı, ama şimdi pek iyi durumda değil. Bunun sebebi, Venezuela’nın ekonomik yapıya, kendi üretimine sahip olmaması değil, NATO’nun muazzam baskısıdır, uygulanan ablukadır. Rusya ve Türkiye ise tam ablukanın kurulmasına izin vermiyor, Venezuela ekonomisine kalkınma kanallarını sağlıyor ve Venezuela ekonomisi yavaş yavaş canlanıyor. Evet, sorunlar devam ediyor ama eğilim olumlu, ilk kez enflasyon çift rakamlı oldu, eskiden olduğu gibi aylık yüzde 100’den fazla değil. Ekonomi yavaş ama tutarlı olarak kriz öncesi duruma geri dönüyor."

Rusya ve Türkiye’nin iyi düşünülmüş ve tartılı ekonomi modellerine sahip olduğunu, Venezuela’nın da bu modelleri alarak kendi şartlarına göre adapte edebileceğini dile getiren Lidovskoy, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Türk ve Rus uzmanlar, politik bağımsızlık koruyarak ekonomiyi oldukça yüksek seviyede koruyabildi. Onlar, Venezuela ekonomisinin daha güçlü olması için büyük katkıda bulunabilir. Böyle bir destek olmasa, ABD’nin yaptırımları ışığında Venezuela’nın durumu çok ağır olur. Eğer Rusya, Türkiye, Venezuela, Çin, Hindistan ortaklaşa çalışarak ortak pazar, ortak ekonomik tabanı oluştururlarsa bu, yaptırımların etkisiz olduğunu ve Venezuela’nın yaptırım baskısından kurtulabileceğini gösterir."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:42
  1. Ankara
  2. Rusya
  3. ABD
  4. Venezuela

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