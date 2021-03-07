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Dünya Rusya ve İran’ın kuklası harekete geçti! ‘Fırat Kalkanı’ bölgesinde skandal
Dünya

Rusya ve İran’ın kuklası harekete geçti! ‘Fırat Kalkanı’ bölgesinde skandal

Rusya ve İran tarafından destek alan katil Esed güçleri Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olan El Bab çevresindeki sivil yerleşimleri hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 13:08:00 -

Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşar Esed rejimine bağlı güçler El Bab kenti çevresini top atışlarıyla hedef alıyor.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Halep'in kuzeydoğusunda, Türkiye'nin kontrolündeki El Bab kenti kırsalındaki sivil yaşam alanları, rejim topçuları tarafından hedef alınıyor.

Saha kaynakları tarafından aktarılan görüntülerde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olan El Bab çevresindeki sivil yerleşimlerin topçu ateşi altına alındığı görülüyor.

Rusya balistik füzelerle vurmuştu

5 Mart akşamı Halep iline bağlı Cerablus ve El Bab ilçelerine yönelik balistik füzelerle saldırı düzenlenmiş, saldırılardan Rusya sorumlu tutulmuştu.

Cerablus ve El Bab'a düzenlenen saldırılarda ise 10 kişi ölmüş, 42 kişi yaralanmıştı.

Muhalifler karşılık verdi

Rusya destekli rejimin El Bab kırsalında yönelik gerçekleştirdiği saldırılara, bölgede Türkiye tarafından desteklenen Suriyeli muhalifler topçu atışlarıyla karşılık verdi.

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