Rusya ve İran'dan büyük alçaklık! Türkiye'ye karşı bunu yapacaklar

Türkiye, Suriye’nin kuzeyine askeri bir operasyon için son hazırlıklarını yaparken, Arap medyasından dikkat çekici olduğu kadar endişe de oluşturan bir iddia geldi. ABD merkezli medya kuruluşu Al-Monitor’da yer alan haberde, Türkiye’nin olası operasyonu ile ilgili açıklamaların gelmesinin ardından terör örgütlerinin, Rusya ve İran ile bir araya gelerek bir operasyon merkezi oluşturduğunu öne sürüldü.

Adı: Kuzey Yıldırım... Türk askerine karşı savaşacaklar

İddiaya göre Suriye’de varlığını sürdüren birçok terör örgütü bir araya geldi ve “Kuzey Yıldırım” adını veren bir merkez kurdu. Bu merkez ise Halep’in kuzeyinde konumlanan bir Rus askeri üssünde bulunuyor. Operasyon merkezinde ise hangi terör örgütlerinin olduğunun bilgisine erişildi.

PKK, İran destekli Fatemiyoun ve Hizbullah birlikte...

Haberde, bu merkeze giriş hakkı olan terör örgütleri arasında terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG, İran’ın desteklediği Fatemiyoun, Hizbullah’la bağlantılı bir grup ve Suriye rejimine bağlı grup ve birliklerin olduğu belirtildi.

Kirli ittifakın içinde 600 kişi var!

Türkiye karşıtı bu kirli ittifakta 600 kişinin olduğu beliritilirken bu sayıya Şam rejiminin askerlerinin sayısının eklenmediği de kaydedildi. Al-Monitor’da yer alan haberde operasyon merkezinde hangi grubun kaç “üst düzey” temsilcisi olduğuna dair de sayılar verildi.

PKK'lı teröristler yönetim kademesinde

Edinilen bilgiye göre operasyon merkezinde 2 Rus, 3 İran Devrim Muhafızları’ndan temsilci yer alırken terör örgütü PKK’dan 3 kişi ve Şam rejiminden de 2 kişinin bulunduğu kayıtlara geçti. Kaosun ve şiddetin yıllardır bitmediği Suriye’de aralarında terör örgütlerinin de olduğu bir grubun Türkiye karşıtı bir oluşum içinde olduğu öğrenildi.

Amaç: Türkiye saldırısında YPG’ye destek sağlamak

Al-Monitor’da yer alan haberde, “Kuzey Yıldırım operasyon merkezinin amacı askeri cepheyi yönetmen ve çatışmaları koordine ederek, çekilme sınırını belirleyerek olası bir Türkiye saldırısında YPG’ye destek sağlamak” denildi. Omurgasını terör örgütü PKK’nın uzantısı olan YPG/PYD’nin oluşturduğu ve sırtını ABD’ye dayayan Suriye Demokratik Güçleri’nden bir isim Al-Monitor’e açıklamalarda bulundu.

Bu operasyon merkezini oluşturan ülke Rusya, İran ve PKK

İsmini açıklamayan terörist, “Bu operasyon merkezini oluşturan ülke Rusya ve Suriye rejimine baskı yapan İran ve PKK. İran Şii yoğunluğun olduğu bölgeleri korumak istiyor. Görüşmeler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’ye askeri operasyonu gündeme getirdiğinden beri devam ediyor” dedi.

Terör örgütü PKK resmen baskı yapmış

Öte yandan Kandil’deki PKK elebaşlarının da Suriye Demokratik Güçleri’yle görüşmeler yaptığını ve Suriye ve İran güçlerine “Türkiye’ye karşı direnin” çağrısı yaptığı da öne sürüldü. Açıklamalarda bulunan terörist, “Bu sebeple Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye’nin saldırısı durumunda Şam yönetimine destek vereceklerini açıkladı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Mayıs’ta Suriye’nin kuzeyine ve Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine bir askeri operasyon düzenlenebileceğini açıklamıştı.