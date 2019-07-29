Rusya ve İran'dan askeri hamle İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, İran ile Rusya'nın Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.

Son günlerde İran ve İngiltere arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tanker krizinde kritik bir gelişme yaşandı. Dün İngiltere Hürmüz Körfezi'nde görevlendirdiği yeni savaş gemisi HMS Duncan'ı bölgeye göndermişti. Bugün de İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran ile Rusya Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyecek. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, İran ile Rusya'nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyeceğini söyledi. Rusya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak için Rusya'nın St.Petersburg kentinde bulunan Hanzade, İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklama yaptı. İran ile Rusya'nın askeri iş birliği mutabakatı imzaladığını aktaran Hanzade, "İran ile Rusya Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu, Mekran Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyecek." ifadelerini kullandı. Hanzade, ortak askeri tatbikatın yıl sonuna kadar gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

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