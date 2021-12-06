Rusya ve Hindistan arasında dev anlaşma! Tam 600 bin adet üretilecek

Kalaşnikof'tan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'da kalaşnikof tüfeklerin üretilmesine yönelik Rusya ve Hindistan'dan uzmanların yoğun çaba sarf ettikleri belirtildi.

Söz konusu anlaşmayla Rusya ile Hindistan arasındaki askeri-teknik iş birliğinde yeni bir sayfa açıldığına işaret edilen açıklamada, "600 bin 'AK-203' model otomatik tüfeğin Hindistan'da üretilerek Hindistan Savunma Bakanlığına teslim edilmesine yönelik anlaşma imzalandı. Üretime Korva şehrinde gelecek aylarda başlanacak." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu anlaşmaya yönelik Rusya ve Hindistan'dan uzmanların yoğun çaba sarf ettikleri vurgulanan açıklamada, "AK-203' model otomatik tüfeklerin Hindistan'da üretilmesine yönelik anlaşmanın 2021 sonuna kadar imzalanması planlanıyor. Eğer anlaşma imzalanırsa, AK-203'lerin üretimine 2022 başında başlanabilir." bilgisi verildi.

İki ülke savunma sanayilerindeki iş birliği artıyor

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği Hindistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında 2031'e kadar askeri-teknik iş birliğini çerçeveleyen anlaşma da imzalandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da yaptığı açıklamada, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Hindistan'a sevkiyatının bu ay başladığını ve gelecek dönemde de devam edeceğini söyledi.

Hindistan ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasıyla ilgili anlaşma, ABD yönetiminin Hindistan'a yönelik yaptırım tehditlerine rağmen Kasım 2018'de toplam 5,4 milyar dolar bedelle imzalanmıştı.