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Dünya Rusya ve Filistin arasında temas! Putin ve Abbas Ortadoğu'yu görüştü
Dünya

Rusya ve Filistin arasında temas! Putin ve Abbas Ortadoğu'yu görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ortadoğu'daki durumu görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:30:00 -
Rusya ve Filistin arasında temas! Putin ve Abbas Ortadoğu'yu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefon görüşmesi gerçekleştirerek, iki ülke arasındaki işbirliğini ve Ortadoğu'daki durumu değerlendirdi.

Kremlin'den açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, liderlerin iki ülke arasındaki işbirliğini ve Ortadoğu'daki son durumu ele aldığı belirtildi.

Putin ve Mahmud Abbas Ortadoğu'yu görüştü

Açıklamada, liderlerin ticaret, ekonomik ve insani alanlarda ikili işbirliği, özellikle korona virüs salgınıyla mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunduğu, Putin'in Rusya'nın Filistin-İsrail çatışmasına adil ve kalıcı bir çözüm bulmaya yardım etmeye hazır olduğunu yinelediği aktarıldı.

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