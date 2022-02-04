Rusya ve Çin Dışişleri Bakanlarından kritik görüşme! Wang Yi, Lavrov ile görüştü

Yeni Akit Ankara

Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları kritik gündemle bir araya geldi. Wang Yi görüşmede, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in 2 yıldan fazla bir aradan sonra, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk yüz yüze görüşmesini yapacağını, bunun iki ülke arasında stratejik işbirliğinin yüksek seviyesini gösterdiği gibi, iki liderin yüksek düzeyde karşılıklı güven ve dostluğunun kanıtı olduğunu açıkladı. Wang Yi, Çin tarafının Rusya’yla el ele vererek, kapsamlı bağlantıyı güçlendirmeye, enerji ve salgınla mücadele gibi çeşitli alanlarda somut işbirliğini pekiştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Lavrov stratejik işbirliğine dikkat çekti

Sergei Lavrov görüşmede, Çin ile Rusya arasındaki stratejik işbirliği ve yoğun koordinasyonun iki ülkenin görüş birliği olduğuna dikkat çekerek, bunun küresel siyasi durumdan etkilenmeyeceğini vurguladı. 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nın düzenlenmesiyle birlikte Beijing’in dünyanın ilk çifte olimpiyat kenti olacağına dikkat çeken Lavrov, tüm dünyanın Çin’in nasıl görkemli bir spor şenliği düzenleme kapasitesine sahip olduğunu göreceğini söyledi.

Bölgesel ve küresel meseleler ele alındı

İki bakan, sporun siyasileştirilmesine karşı çıktıklarına dikkat çekerek, Asya Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın korunması ve herhangi bir gücün bölgede düşmanlık ve zıtlaşma yaratma girişimlerine karşı çıkılmasının önemine değindi. İki bakan ayrıca, BRICS işbirliği, Ukrayna krizi, Afganistan ve Kore yarımadasında güvenlik gibi her iki tarafı da ilgilendiren bölgesel ve küresel sorunlarda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.