  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rusya ve BAE dışişleri bakanları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-17 21:49:25 -
Rusya ve BAE dışişleri bakanları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nihyan ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Al Nihyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumun ele alındığı görüşmede, Libya ve diğer sıcak bölgelerdeki meselelerin kapsamlı siyasi çözümünün sağlanması ve çatışmaların hızlı şekilde durdurulması yönünde ortak görüş paylaşıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı