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Dünya

Rusya ve ABD arasında gergin anlar

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara Rusya tarafından önleme yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:43:00 -
Rusya ve ABD arasında gergin anlar

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus pilotlar, hedeflere güvenli mesafeden yaklaşıp belirledikleri iki uçağın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu tespit etti.

Açıklamada, “Rus Su-27 pilotları hedeflere güvenli mesafeden yaklaşarak ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 keşif uçağı ve ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduklarını belirledi” ifadeleri kullanıldı.

Su-27 savaş uçağı havalandı

Öte yandan yapılan açıklamada, cuma günü Rus hava sahası kontrol araçlarının Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde, Rusya'nın sınırlarına yaklaşmakta olan iki hava hedefi tespit ettiği ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla Güney Askeri Bölgesi hava savunma güçlerine bağlı Su-27 savaş uçağının havalandırıldığı bildirildi.

ABD'nin sınır ihlaline izin verilmedi

Rus Su-27 uçağının gerçekleştirdiği uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına önemle uyarak yaptığı ve Amerikan keşif uçağı tarafından Rusya'nın devlet sınırının ihlaline müsade edilmediği vurgulandı.

Daha önce de Barents Denizi üzerinde, bir ABD Poseidon keşif uçağının Rus MiG-31 savaş uçağı tarafından engellendiği açıklanmıştı.

ABD uçaklarına 8 defa daha önleme yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi ayrıca, yakın zamanda Su-27 jetlerinin 10, 9, 7 ve 5 Ağustos tarihlerinin yanı sıra 23, 24, 27 ve 31 Temmuz tarihlerinde de ABD keşif uçaklarına önleme yaptığını ifade etti.

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