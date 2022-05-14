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Dünya Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek gelişme ortaya çıktı! 'Türkiye teklifi kabul etti'
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek gelişme ortaya çıktı! 'Türkiye teklifi kabul etti'

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Türkiye'nin Rusya ile devam eden savaşta arabulucu olmayı kabul ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 11:11:00 -
Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek gelişme ortaya çıktı! 'Türkiye teklifi kabul etti'

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Azovstal'daki askerlerinin tahliyesi için görüşmelerde Türkiye'nin arabulucu olmayı kabul ettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya'nın kuşatması altındaki Azovstal demir ve çelik fabrikasındaki Ukraynalı askerlerin tahliyesi için görüşmelerde Türkiye'nin arabulucu olduğu açıklandı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk yaptığı açıklamada Azovstal'daki askerlerinin tahliyesi için mevcut görüşmelerde Türkiye'nin arabulucu olmayı kabul ettiğini söyledi.

Vereşçuk Azovstal'daki askerlerin ve militanların tahliyesi için "özel bir operasyon"un yol haritasını oluşturmak üzere yeni bir müzakere turuna başladıklarını, tahliyeye ilk etapta ağır yaralılardan başlanmasını amaçladıklarını söyledi. Vereşçuk Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin tahliyeleri koordine etmek için Rusya'da bir toplantı yaptığını belirtti.

AB'den Ukrayna'ya destek

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 500 milyon ilave askeri yardım yaparak toplam askeri yardım miktarını 2 milyar euroya çıkaracak. AB Temsilcisi Josep Borrell, 500 milyonluk yeni bir yardım dilimi sağlanacak" açıklamasını yaptı.

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