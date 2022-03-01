Rusya-Ukrayna savaşından şok haber! Askeri üs vuruldu...Onlarca asker öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi 6. gününe girdi. Başkent Kiev dahil birçok şehirde Rus saldırıları sürerken, Ukrayna ordusu ve halkı direnmeye devam ediyor. İki ülke arasındaki ilk görüşmeden ise bir sonuç çıkmadı. Rusya'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın yasaklanmış olan termobarik bomba kullandığını açıkladı. Rus ordusu, Harkov ile Kiev arasındaki Okhtyrka kentindeki bir askeri üsse saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 70'ten fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 6'ıncı gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte bölgede son dakika yaşananlar

08:51 Rus ordusu Ukrayna şehri Kherson'a ulaştı. Belediye başkanı Igor Kolykhayev 'Rus ordusu Kherson'un girişlerine kontrol noktaları kuruyor' dedi.

08:48 Avustralya Ukrayna'ya 50 milyon ABD doları değerinde silah yardımında bulunacağını açıkladı. Başbakan Scott Morrison "Füze ve mühimmat göndererek anavatanlarını savunmalarına yardımcı olmak istiyoruz" dedi, "Rusya'ya avantaj sağlamamak için" gönderilecek silahlara dair detay vermedi. Morrison hükümeti 25 milyon dolarlık insani yardım vaadinde de bulundu.

08:32 Associated Press (AP) haber ajansının Okhtyrka kenti başkanı Dmytro Zhyvytskyy'in Telegram sayfasında yayınladığı bilgilere dayanarak hazırladığı habere göre; Rus ordusu, Harkov ile Kiev arasındaki Okhtyrka kentindeki bir askeri üsse saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 70'ten fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

08:30 Visa Rusya'ya karşı başlatılan yaptırımlara uyum sağlamak için harekete geçtiğini duyurdu.

08:10 Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle alarma geçen NATO, doğu kanadındaki ülkelere asker konuşlandırıyor. Fransız ordusuna ait C-130 askeri uçağı Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Constanta'ya ulaştı.

07:55 Ukrayna Savunma Bakanlığı, molotof kokteyliyle saldırmak isteyenler için Rus zırhlı araçlarının zayıf noktalarını Twitter'da paylaştı

07:50 Avrupa Birliği Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ve 6 Rus oligarkı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına verdiği destekleri nedeniyle yaptırım listesine ekledi. Mal varlıkları dondurulan bu kişilere seyahat yasağı getirildi.

07:40 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına beş günde 56 roket ve 113 seyir füzesi ile saldırdığını açıkladı.

07:35 Almanya Baltık Denizi'ne Tornado tipi savaş uçakları ve bir gözetleme uçağı gönderdiğini açıkladı.

07:20 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklamayı planladıklarını bildirdi.

07:10 Reuters haber ajansı Rusya Ukrayna savaş bölgesinden duyurduğu haberde Rusya'nın hava ve karadan kuşatma altına aldığı Başkent Kiev'i düşürmek için bir konvoy yola çıkardığını aktardı.

06:01 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 SİHA ile, Kiev'e bağlı İvankiv kırsalında konuşlanan Rusya'ya ait Buk Hava Savunma Sistemleri'ni imha ettiklerini açıkladı.

Yasaklı bomba iddiası

05:45 Rusya'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın yasaklanmış olan termobarik bomba kullandığını söyledi. ABD'li siyasetçilere bilgi veren Markarova, vakum bombası da olarak bilinen bu bombanın Cenevre Konvansiyonu'nda yasaklandığını belirtti. BBC bu iddiayı bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı. Termobarik bombalar geleneksel bombalardan farklı bir şekilde işliyor. Yüksek basınçlı bir patlayıcı içeren bu bombalar, çevresindeki oksijeni emerek güçlü bir patlama ve şok dalgası yaratıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rusya'nın bu bombayı daha önce Çeçenistan'da kullandığını belirtti. CNN International kanalı, cumartesi günü Rus kenti Belgorod yakınlarında bir termobarik roket fırlatma aracı görüldüğünü haberleştirmişti.

04:45 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.

05:20 ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde sınır bölgesinde topladığı birliklerin yaklaşık yüzde 75'inin bu ülkeye girdiğini açıkladı.