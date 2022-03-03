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Dünya Rusya-Ukrayna savaşı sürerken şok karar! Altın alımı yasaklandı
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken şok karar! Altın alımı yasaklandı

Ukrayna savaşı sonrası yaptırımlara maruz kalan Rusya'da işler yolunda gitmiyor. Ülkede rublenin değer kaybını önlemek amacıyla döviz ve altın alım işlemleri durduruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 17:37:00 -
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken şok karar! Altın alımı yasaklandı

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını hızlandırdı. Dolar/ruble paritesi yüzde 10,3 artışla 117 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8,4 yükselişle 125'e çıktı.

Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu. Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

Döviz ve altın kararı

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yeni alınan karara göre, ekstra petrol ve doğalgaz gelirlerinin kullanımına yönelik mali kuralın bazı kısımlarının askıya alınması çerçevesinde döviz ve altın alım işlemlerini durdurduklarını açıkladı.

Amaç rubleyi korumak

2017'de kabul edilen bir kurala göre, Rusya petrol fiyatları yüksek olduğunda döviz alıyor ve fiyatlar varil başına 44 doların altına düştüğünde satıyor, böylece rubleyi petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan koruyor.

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