Rusya-Ukrayna savaşı o ülkeyi sarsacak: Dolar fırlayabilir

Ekonomistler Ukrayna-Rusya geriliminin tırmanması durumunda Rus para biriminin en az yüzde 20 değer kaybedeceği öngörüsünde bulundu. RBC'nın görüşüne başvurduğu Renaissance Capital analistleri, gelişmelerin istenmeyen bir seyir izlemesi durumunda sert bir yaptırım paketinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.



Analistlerin tahmini, bu durumda fon ve tahvil piyasalarından 2014-2015 yıllarını andıran bir çıkış yaşanacağı yönünde. Rublenin yabancı para birimleri karşısında yüzde 20 değer kaybedeceği öngörüsüne risk priminin de 200 puana yükseleceği tahmini eşlik ediyor.



Uzmanlara göre bu durumda 76-77 ruble seviyesinde seyreden dolar kuru 85-90 ruble aralığına yükselebilir.



Diğer yandan Renaissance Capital uzmanı Sofya Donets, askeri senaryonun gerçekleşme olasılığını yüzde 15 seviyesinde görüyor. Gerilimin daha yumuşak bir seyirde tırmanma olasılığı ise yüzde 40.



Analistler, "likidite sıkışıklığı" nedeniyle en kötü senaryonun yaşanması halinde, Rusya Merkez Bankası’nın sermaye kontrolü getirmesi, yerleşik olmayanlar için federal tahvil satışlarından komisyon gibi acil önlemlere başvurabileceğini öngörüyor.

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