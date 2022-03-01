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Spor Rusya-Ukrayna savaşı için 'Savaşa hayır' tişörtü giymeyen Aykut Demir sessizliğini bozdu
Spor

Rusya-Ukrayna savaşı için 'Savaşa hayır' tişörtü giymeyen Aykut Demir sessizliğini bozdu

1. Lig'de oynanan Ankaragücü maçında 'Savaşa hayır' tişörtü giymeyen Aykut Demir'den eleştirilere yanıt geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 09:53:00 -
Rusya-Ukrayna savaşı için 'Savaşa hayır' tişörtü giymeyen Aykut Demir sessizliğini bozdu

1. Lig'in 27. haftasında 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir'in karşılaşma öncesindeki hareketi dikkat çekti.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya "Savaşa hayır" tişörtleri giyerek tepki gösteren Erzurumsporlu futbolculara takım kaptanı Aykut Demir katılmadı. "Savaşa hayır" tişörtü giymeyen deneyimli futbolcuya sosyal medyada tepki gösterenler oldu.

"Giyseydim vicdanım rahat etmezdi"

Futbol Anadolu'ya açıklamalarda bulunan Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunu yapıyorlar. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim içim rahat etmezdi. Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acılarını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Uzeyr

Adam gibi adam işte duygularımıza tercüman oldu Allah CC razı olsun
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samim

tahminim doğru çıktı adamsın aykut bir kez daha tecil ettin adamlığını eeee sarı saçlı mavi gözlü öldürülünce savaşa hayır esmer siyah tenli olunca tıssss dünya ikiyüzlü sen değil aykut
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