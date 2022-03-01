Rusya-Ukrayna savaşı için 'Savaşa hayır' tişörtü giymeyen Aykut Demir sessizliğini bozdu
1. Lig'de oynanan Ankaragücü maçında 'Savaşa hayır' tişörtü giymeyen Aykut Demir'den eleştirilere yanıt geldi.
1. Lig'in 27. haftasında 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir'in karşılaşma öncesindeki hareketi dikkat çekti.
Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya "Savaşa hayır" tişörtleri giyerek tepki gösteren Erzurumsporlu futbolculara takım kaptanı Aykut Demir katılmadı. "Savaşa hayır" tişörtü giymeyen deneyimli futbolcuya sosyal medyada tepki gösterenler oldu.
"Giyseydim vicdanım rahat etmezdi"
Futbol Anadolu'ya açıklamalarda bulunan Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunu yapıyorlar. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim içim rahat etmezdi. Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acılarını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.